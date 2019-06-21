Свердловчанина, подозреваемого в краже двух горных велосипедов, могут посадить на 5 лет

19:08 | 25.06.2019

Фото: kavkaz-uzel.eu

В Ревде полицейские расследуют уголовное дело по факту кражи двух горных велосипедов. Как рассказали в МО МВД России «Ревдинский», ему грозит до пяти лет лишения свободы.



Потерпевшая хранила велосипеды в стайке на первом этаже. Злоумышленник ножовкой спилил навесной замок и перенес оба велосипеда, общей стоимостью 24 тысячи рублей, себе в квартиру. Один из них он решил продать, а второй оставить себе. Как выяснилось позже, злоумышленник оказался соседом потерпевшей по подъезду. В МО МВД уточнили, что такой ущерб для женщины стал значительным, так как летом на велосипеде она обычно ездила на работу.



Добавим, что с учётом взлома, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по пунктам «б», «в» части 2158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в хранилище с причинением значительного ущерба).