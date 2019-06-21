Студентка уральского университета изобрела новый рецепт полезного мороженого

Студентка Уральского государственного аграрного университета изобрела рецепт полезного мороженого из водорослей.Мария Ефименко – четверокурсница технологического факультета УрГАУ. В рамках дипломного проекта она создала рецепт пломбира с лечебно-профилактическими свойствами. За основу мороженого взяты микроводоросли Спирулина.Пломбир подходит людям с лактазной недостаточностью, обогащен белком и полезными микроэлементами. Мария Ефименко считает, что употребление такого продукта полезно жителям Урала для профилактики авитаминоза, а также тем, кто страдает от избыточного веса.Себестоимость одной порции мороженого составляет 9,5 рубля.