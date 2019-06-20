Может нуждаться в медицинской помощи: в Первоуральске разыскивают мужчину

09:00 | 22.06.2019

Фото: поисковый отряд «Abris»

В Первоуральске пропал 33-летний Ахметзянов Артём Маратович. С понедельника, 17 июня, местонахождение мужчина неизвестно. Может нуждаться в медицинской помощи.



Приметы: рост 175 см., плотное телосложение, карие глаза, тёмные с проседью волосы. Особые приметы: шрам над левой бровью и шрам на животе.



В момент исчезновения мужчина был одет в серую спортивную ветровку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки.



Если вы видели Ахметзянова Артёма Маратовича - сообщите об этом координатору поиска по телефон +7(961) 767-17-49, Андрей.