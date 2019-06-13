Свердловчанина могут посадить на шесть лет за выломанный забор и кражу

17:55 | 15.06.2019

Фото: МО МВД России "Ревдинский"

В Ревде мужчина сломал забор и выломал замки на участке частного дома, а также совершил кражу. Как сообщили в МО МВД России «Ревдинский», сумма материального ущерба составила 18900 рублей.



Уточняется, что дом, который обокрал злоумышленник, принадлежал свердловчанке, которая не жила там уже несколько лет, но периодически приезжала на участок проверять целостность замков. После того как хозяйке позвонили соседи и сообщили о сломанном пролёте забора, она приехала и обнаружила кражу.



Мужчину задержали в «дежурные сутки». Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим. Как отметили в МВД, он признался и раскаялся в содеянном.



Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы по пункту «а» части 3 статьи 159 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).