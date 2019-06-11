В честь 35-летия ГИМС в Екатеринбурге прошёл праздник водной безопасности

20:17 | 13.06.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице сотрудники МЧС провели праздник водной безопасности. Как отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, мероприятие было посвящено безопасному летнему отдыху на водоёмах и 35-летию со дня образования государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.



Сотрудники ГИМС на берегу городского пруда представили экспозицию плавсредств, среди которых горожане могли увидеть аэролодку, квадроцикл, гидроцикл и аэроробота. Кроме того, жители города могли получить консультацию сотрудников МЧС о правилах регистрации, эксплуатации, а также безопасном использовании маломерных судов.



Стоит отметить, что на праздник были приглашены дети из городских лагерей Екатеринбурга. Для них спасатели устроили конкурсы. Ребята учились правильно надевать спасжилеты, выручать утопающих, а также оказывать первую помощь при травме ноги.



Добавим, что на празднике сотрудники МЧС вручали горожанам памятки о правилах безопасного отдыха у водоёмов, тематические календарики, также участников мероприятия угостили чаем и гречневой кашей. В конце праздника жители города могли посмотреть на торжественное прохождение плавсредств ГИМС по акватории городского пруда.