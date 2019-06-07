В Североуральске пьяный парень выбросил из окно грудного ребенка знакомой

15:54 | 10.06.2019

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Североуральске пьяный молодой человек выбросил из окна первого этажа грудного ребенка знакомой.



Ужасный случай произошел 6 июня. Мать ребенка отлучилась в магазин. В это время парень, пришедший в гости и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выбросил грудного малыша из окна первого этажа. К счастью, как раз в этот момент рядом с местом происшествия проходил 44-летний мужчина, который успел поймать ребенка.



Мужчина-спаситель рассказал, что внезапно услышал звон разбитого стекла и побежал на звук, чтобы узнать, что случилось. Преодолев расстояние в 20 метров за считанные секунды, он увидел, что на подоконнике квартиры на первом этаже стоит молодой человек и держит на руках ребёнка, собираясь его сбросить. Мужчина подошел вплотную к дому и успел поймать на руки летевшего ребенка. Малыша доставили в больницу, но пробудет он там недолго, ведь благодаря своему спасителю он не получил каких-либо травм.



Злоумышленника задержали. Следственный отдел СК России по Свердловской области выдвинул ему обвинение в преступлении по статье "покушение на убийство малолетнего". Органами системы профилактики рассматривается вопрос о дальнейшем нахождении пострадавшего ребёнка в семье. А отдел СК планирует поощрить мужчину, который спас жизнь младенцу.