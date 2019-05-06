В Екатеринбурге Парад Победы может стать платным с 2020 года

18:26 | 8.05.2019

Фото: kp.ru

Парад Победы в уральской столице может стать платным к 2020 году. Чтобы попасть на мероприятие, екатеринбуржцам придется покупать билеты, об этом рассказал директор городских и праздничных мероприятий Илья Марков.



Для этого в центре установят дополнительные трибуны для горожан, сейчас их устанавливают только для ветеранов.



Нововведение планируют реализовать с целью улучшения условий для зрителей: чтобы увидеть парад сейчас им приходится приходить на площадь 1905 года за 1,5 часа до начала. Также увидеть парад военной техники горожанам мешают ограждения. В этом году с целью улучшения ситуации освободят территорию возле гимназии №9, а также перекресток с улицей Пушкина.