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13:02 | 4.05.2019
Центральный КПП гарнизона «Еланский». Фото: wikimapia.org
Военные прокомментировали ЧП в Еланском гарнизоне
«Комиссия Центрального военного округа совместно с сотрудниками военной прокуратуры устанавливает обстоятельства происшествия на полигоне в Свердловской области, в результате которого один военнослужащий погиб и еще четверо получили травмы. По предварительным данным 3 мая 2019 года, находясь на полигоне воинской части, военнослужащие в нарушение требований безопасности разожгли костер, что стало причиной подрыва боеприпаса. Пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь гарнизона, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе ЦВО.
Напомним, взрыв снаряда прогремел в Еланском гарнизоне вчера около 21:00. «В результате взрыва один солдат погиб, второй получил тяжёлые ранения – ему оторвало ноги, и в настоящее время он в тяжёлом состоянии находится в реанимации, ещё один военный получил более лёгкие ранения и находится в хирургическом отделении. Судьба ещё двоих солдат – неизвестна», – писали «Вечерние ведомости» немногим ранее. Сообщение военных расставило всё на свои места. Все четверо выживших солдат находятся в госпитале с травмами различной степени тяжести.
© «Вечерние Ведомости»
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