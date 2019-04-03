Фитнес-тренеру, которого обвиняют в онанизме при ребёнке, смягчили наказание

Свердловский областной суд поставил точку в деле фитнес-тренера Алексея Сушко, которого обвиняют в онанизме при ребёнке. Иснтанция выбрала золотую середину между родственниками осуждённого и стороной гособвинения.Согласно решению суда, Сушко будет отбывать наказание в колонии строгого режима шесть лет вместо первоначальных восьми. Также фитнес-тренеру зачтут срок, проведённый в СИЗО. С учётом нового закона, приравнивающего год в СИЗО к полутора годам колонии, выйти на свободу Алексей Сушко сможет уже в 2022 году.Сегодня в суде присутствовала психолог-физиогномист, которая по невербальным знакам в поведении Алексея Сушко далжна была понять, действительно ли он онанирует. Специалист посмотрела видео допроса, а также запись с камеры наблюдения, которая снимала тренера и школьницу, сидящих вместе на диване.Комментировать свою точку зрения специалист отказалась. Но по словам адвоката Сушко, женщина-эксперт заняла позицию обвинения."Она посмотрела, как реагировал Сушко на девочку. А также реакции самой девочки. И пришла к выводу, что он возбуждался. Например, дышал больше, что-то такое... Якобы интересовался девочкой. Но, на мой взгляд, это чепуха, потому что она провела исследование без методики. Я спрашивал, пользовалась ли она научной методикой, утвержденной Минздравом, например. Я сказал, что без методики все эти выводы не имеют значения. А еще эксперт оценивала показания, а оценивать их может только суд", - объясняет Евгений Черноусов.Адвокат Сушко заявил, что приговор обязательно будут обжаловать в Верховном суде.Напомним, тренера Алексея Сушко обвинили в онанизме при ребенке. Следствие длилось больше года, все это время он находился в СИЗО.Фото: Е1