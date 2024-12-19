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Шпроты «За Родину» после отравления в Екатеринбурге сняли с продажи в крупных торговых сетях
Фото: Управление Роспотребнадзора по Свердловской области
Продукцию бренда «За Родину» перестали продавать на маркетплейсе Wildberries и в магазинах X5 Group (управляет сетями «Перекрёсток», «Пятёрочка» и «Чижик»), сообщили в ТАСС.
Произошло это после того как стало известно, что две жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом после употребления шпротов этой марки. По данным информагентства Ura.ru, пострадавшие – помощница мирового судьи и её родственница.
Напомним, что после употребления консервы, купленной из грузовика возле остановки, сейчас обе горожанки находятся в тяжёлом состоянии.
«По факту случившегося следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбургу СУ СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет статьи 238 УК РФ – производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщил сегодня Следственный комитет.
Произошло это после того как стало известно, что две жительницы Екатеринбурга заразились ботулизмом после употребления шпротов этой марки. По данным информагентства Ura.ru, пострадавшие – помощница мирового судьи и её родственница.
Напомним, что после употребления консервы, купленной из грузовика возле остановки, сейчас обе горожанки находятся в тяжёлом состоянии.
«По факту случившегося следственным отделом по Железнодорожному району Екатеринбургу СУ СКР по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки на предмет статьи 238 УК РФ – производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщил сегодня Следственный комитет.
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