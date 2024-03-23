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Спикер ГД Володин высказался о моратории на смертную казнь в РФ

15.10 Вторник, 26 марта 2024
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Спикер ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании во вторник высказался по вопросу возвращения смертной казни.

По его словам, для этого «не надо никаких референдумов, достаточно решения Конституционного суда». Он добавил, что необходимо проанализировать все принятые решения, «эта тема требует обсуждения».

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на этом же заседании заявил, что действующий в России мораторий на смертную казнь должен быть прерван.

«Сегодня мы должны сказать отчетливо: мораторий, который мы установили на смертную казнь, должен быть прерван. Для этих отморозков не может быть иной меры наказания, как смертная казнь», — заявил Слуцкий (цитата по «Парламентской газете»).

Накануне глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил журналистам, что рассуждения о смертной казни сейчас могут «увести в ложном направлении». Он добавил, что «мы против как были, так и остались».

Дискуссия о моратории на смертную казнь возобновилась после теракта в «Крокус Сити Холле». Во вторник Басманный суд арестовал восьмого фигуранта, который, по данным следствия, сдавал квартиру террористам.

Напомним, ранее экс-судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова в интервью нашему изданию заявила, что государство не может распоряжаться жизнью человека. «Вернуть смертную казнь в Россию невозможно. Ни правовых, ни фактических оснований для этого в России нет. Эта фраза, которую я бы хотела повторять на всех перекрестках», — сказала Тамара Морщакова в интервью.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости

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