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Глава комитета ГД Крашенинников после теракта высказался о смертной казни
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в России вновь возникла дискуссия о смертной казни как высшей мере наказания.
Глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил журналистам, что «мы против как были, так и остались». По его мнению, рассуждения о смертной казни сейчас могут «увести в ложном направлении».
«Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары, я думаю, что это важный, но не совсем главный вопрос. И дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении», — сказал депутат на заседании комитета по госстроительству (цитата по РИА Новости).
Крашенинников добавил, что в Думе будут «обсуждать несколько иные истории».
После теракта ряд депутатов Госдумы предложили пересмотреть законодательную базу в плане смертной казни. Во фракции «ЕР» заявили, что эта тема будет «глубоко, профессионально, содержательно проработана».
Напомним, ранее экс-судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова в интервью нашему изданию подробно рассказала о моратории на смертную казнь в России. Она заявила, что государство не может распоряжаться жизнью человека. «Вернуть смертную казнь в Россию невозможно. Ни правовых, ни фактических оснований для этого в России нет. Эта фраза, которую я бы хотела повторять на всех перекрестках», — сказала Тамара Морщакова в интервью.
Глава комитета ГД по госстроительству Павел Крашенинников заявил журналистам, что «мы против как были, так и остались». По его мнению, рассуждения о смертной казни сейчас могут «увести в ложном направлении».
«Сейчас дискутируется вопрос по поводу кары, я думаю, что это важный, но не совсем главный вопрос. И дискуссия, запущенная о смертной казни, может, мне кажется, увести нас в ложном направлении», — сказал депутат на заседании комитета по госстроительству (цитата по РИА Новости).
Крашенинников добавил, что в Думе будут «обсуждать несколько иные истории».
После теракта ряд депутатов Госдумы предложили пересмотреть законодательную базу в плане смертной казни. Во фракции «ЕР» заявили, что эта тема будет «глубоко, профессионально, содержательно проработана».
Напомним, ранее экс-судья Конституционного суда РФ Тамара Морщакова в интервью нашему изданию подробно рассказала о моратории на смертную казнь в России. Она заявила, что государство не может распоряжаться жизнью человека. «Вернуть смертную казнь в Россию невозможно. Ни правовых, ни фактических оснований для этого в России нет. Эта фраза, которую я бы хотела повторять на всех перекрестках», — сказала Тамара Морщакова в интервью.
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