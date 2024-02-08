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Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор, назначив вместо штрафа 5 лет колонии
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Социологу и публицисту Борису Кагарлицкому* ужесточили приговор. Вместо штрафа ему назначено наказание в виде пяти лет колонии общего режима.
Решение принял апелляционный военный суд в Подмосковье.
Напомним, в середине декабря Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кагарлицкий* был освобождён в зале суда.
Между тем, прокуратура, которая запрашивала для него 5,5 лет лишения свободы, с решением не согласилась и подала апелляцию. В итоге сегодня суд исключил из приговора часть о смягчающем обстоятельстве. Штраф заменили сроком в колонии, решение огласила судебная коллегия. Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний.
Добавим, что само заседание было открытым, однако представителей СМИ не допустили, так как суд находится в закрытом военном городке Власиха. Журналисты следили за процессом с помощью трансляции, которая была организована в здании КПП.
Суд также запретил Кагарлицкому* администрировать сайты на два года.
Напомним, его адвокат ранее заявлял, что подзащитный вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — говорил правозащитник.
Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в список террористов и экстремистов.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Решение принял апелляционный военный суд в Подмосковье.
Напомним, в середине декабря Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма. Обстоятельством, смягчающим наказание, суд признал активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Кагарлицкий* был освобождён в зале суда.
Между тем, прокуратура, которая запрашивала для него 5,5 лет лишения свободы, с решением не согласилась и подала апелляцию. В итоге сегодня суд исключил из приговора часть о смягчающем обстоятельстве. Штраф заменили сроком в колонии, решение огласила судебная коллегия. Кагарлицкого* взяли под стражу в зале заседаний.
Добавим, что само заседание было открытым, однако представителей СМИ не допустили, так как суд находится в закрытом военном городке Власиха. Журналисты следили за процессом с помощью трансляции, которая была организована в здании КПП.
Суд также запретил Кагарлицкому* администрировать сайты на два года.
Напомним, его адвокат ранее заявлял, что подзащитный вину не признает. «В своей деятельности профессор Б. Ю. Кагарлицкий* никогда не поддерживал и не оправдывал терроризм. Цель всех его выступлений — это попытка показать реальные проблемы, с которыми сталкивается российское государство», — говорил правозащитник.
Росфинмониторинг внес Кагарлицкого* в список террористов и экстремистов.
*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
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