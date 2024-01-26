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Суд в Москве снова продлил арест корреспонденту Wall Street Journal Гершковичу
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы
Лефортовский суд Москвы в очередной раз продлил арест корреспонденту московского бюро Wall Street Journal Эвану Гершковичу.
На этот раз — до конца марта. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 26 января 2024 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на 2 месяца, то есть до 30 марта 2024 года», — сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Напомним, журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта прошлого года. Сообщалось, что Гершкович якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне.
В сентябре прошлого года в США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить журналиста.
На этот раз — до конца марта. «Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 26 января 2024 года продлен срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж), на 2 месяца, то есть до 30 марта 2024 года», — сообщает официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.
Напомним, журналист был задержан в Екатеринбурге в конце марта прошлого года. Сообщалось, что Гершкович якобы собирал сведения, которые имеют отношение к гостайне.
В сентябре прошлого года в США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить журналиста.
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