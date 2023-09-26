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В США более 20 сенаторов подписали резолюцию с призывом освободить журналиста Гершковича
Фото: Вечерние Ведомости
В США сенаторы подписали резолюцию, в которой призвали Москву «немедленно освободить» журналиста WSJ Эвана Гершковича.
Также сенаторы призвали предоставить Гершковичу «полный, беспрепятственный и постоянный консульский доступ», пока журналист остается под стражей. Администрацию Байдена сенаторы призвали «продолжать рассматривать его дело во всех взаимодействиях с российским правительством».
Соавторами резолюции стали более двух десятков сенаторов, пишет The Wall Street Journal.
Гершкович был задержан ровно полгода назад в Екатеринбурге, его заподозрили в «шпионаже в интересах правительства США». В августе суд продлил меру пресечения журналисту до 30 ноября.
Также сенаторы призвали предоставить Гершковичу «полный, беспрепятственный и постоянный консульский доступ», пока журналист остается под стражей. Администрацию Байдена сенаторы призвали «продолжать рассматривать его дело во всех взаимодействиях с российским правительством».
Соавторами резолюции стали более двух десятков сенаторов, пишет The Wall Street Journal.
Гершкович был задержан ровно полгода назад в Екатеринбурге, его заподозрили в «шпионаже в интересах правительства США». В августе суд продлил меру пресечения журналисту до 30 ноября.
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