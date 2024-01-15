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В Германии профсоюз машинистов намерен провести самую продолжительную забастовку

12.01 Вторник, 23 января 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Германии профсоюз машинистов призвал провести очередную общенациональную забастовку на железнодорожном транспорте.

На этот раз забастовка продлится шесть дней, следует из заявления на сайте профсоюза.

Железнодорожное сообщение будет парализовано на 136 часов, начиная со среды. Это самая продолжительная забастовка железнодорожников на сегодня, обращает внимание Berliner Zeitung. Последний раз такая крупная акция протеста состоялась в 2015 году, тогда забастовка машинистов поездов парализовала движение на 127 часов.

Напомним, профсоюз требует сократить еженедельное рабочее время для сменных рабочих — с 38 до 35 часов в неделю с полной компенсацией заработной платы. Кроме того, профсоюз требует повышения зарплат для сотрудников на 555 евро в месяц, а также выплаты премий, которые будут компенсировать инфляцию.

Переговоры зашли в тупик в конце ноября. После этого железнодорожники провели уже три забастовки, последняя прошла 10 января.

Профсоюз заявил, что им до сих пор не удалось договориться с компанией, «никакого желания достичь соглашения нет и в помине», говорится в заявлении на сайте, которое было опубликовано после очередной попытки переговоров. «Поэтому Союз машинистов локомотивов Германии (GDL) призывает объявить забастовку во вторник, 23 января», — говорится в сообщении. Планируется, что забастовка закончится в понедельник, 29 января.

Профсоюз вернется за стол переговоров только в том случае, если железная дорога согласится на обязательное сокращение рабочего времени в неделю, пишет Berliner Zeitung.

Местные издания публикуют примерные графики движения поездов. Городские власти предупреждают жителей о том, что в ближайшие дни на улицах могут возникнуть серьезные перебои с движением общественного транспорта и просят заранее планировать маршруты.

Добавим, что в минувшие выходные в городах Германии прошли крупнейшие демонстрации против правых сил и партии «Альтернатива для Германии». На улицы вышли сотни тысяч человек.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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