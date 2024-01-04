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В Германии проходит масштабная забастовка железнодорожников
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
В Германии проходит масштабная забастовка железнодорожников.
В городах ограничено движение поездов. Жителей просят ориентироваться на обновленные графики и заранее планировать маршруты. Автобусы, трамваи и метро в забастовке не участвуют, однако жителей предупредили, что на этот транспорт существенно возрастет нагрузка, которая повлияет на городское движение.
К забастовке 7 января призвал профсоюз машинистов Германии. Планируется, что работа будет прекращена с 10 января до 18:00 12 января. Забастовка на пассажирском транспорте началась утром в среду, грузовой транспорт начал ее раньше, накануне вечером, пишет Berliner Zeitung.
По данным издания, это самый продолжительный трудовой спор между компаниями и профсоюзом. Профсоюз требует сократить еженедельное рабочее время для сменных рабочих — с 38 до 35 часов в неделю с полной компенсацией заработной платы. Кроме того, профсоюз требует повышения зарплат для сотрудников на 555 евро в месяц, а также выплаты премий, которые будут компенсировать инфляцию.
Сообщается, что переговоры зашли в тупик в конце ноября. После этого железнодорожники провели уже две забастовки. Сегодняшняя акция и последующие на этой неделе забастовки могут снова парализовать значительную часть перевозок в Германии, пишет издание.
Также в местных СМИ пассажирам напомнили, что из-за продолжающейся забастовки фермеров, которые накануне перекрыли часть дорог и на тракторах выдвинулись на Берлин, в эти дни могут возникнуть проблемы с передвижением на легковом транспорте.
В городах ограничено движение поездов. Жителей просят ориентироваться на обновленные графики и заранее планировать маршруты. Автобусы, трамваи и метро в забастовке не участвуют, однако жителей предупредили, что на этот транспорт существенно возрастет нагрузка, которая повлияет на городское движение.
К забастовке 7 января призвал профсоюз машинистов Германии. Планируется, что работа будет прекращена с 10 января до 18:00 12 января. Забастовка на пассажирском транспорте началась утром в среду, грузовой транспорт начал ее раньше, накануне вечером, пишет Berliner Zeitung.
По данным издания, это самый продолжительный трудовой спор между компаниями и профсоюзом. Профсоюз требует сократить еженедельное рабочее время для сменных рабочих — с 38 до 35 часов в неделю с полной компенсацией заработной платы. Кроме того, профсоюз требует повышения зарплат для сотрудников на 555 евро в месяц, а также выплаты премий, которые будут компенсировать инфляцию.
Сообщается, что переговоры зашли в тупик в конце ноября. После этого железнодорожники провели уже две забастовки. Сегодняшняя акция и последующие на этой неделе забастовки могут снова парализовать значительную часть перевозок в Германии, пишет издание.
Также в местных СМИ пассажирам напомнили, что из-за продолжающейся забастовки фермеров, которые накануне перекрыли часть дорог и на тракторах выдвинулись на Берлин, в эти дни могут возникнуть проблемы с передвижением на легковом транспорте.
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