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В Германии сотни тысяч людей вышли на демонстрации против правых сил
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В минувшие выходные в городах Германии прошли крупнейшие демонстрации против правых сил и партии «Альтернатива для Германии».
Протесты начались еще на прошлой неделе, а в субботу, по данным организаторов и полиции, на улицы Франкфурта, Ганновера, Штутгарта и других городов вышли не менее 300 000 человек, пишет Frankfurter Allgemeine.
В воскресенье в Берлине в правительственном квартале собрались не менее 60 000 человек. Однако организаторы говорят, что официально в полиции существенно занижают действительное количество участников, которых было от 100 до 350 тысяч.
В Мюнхене организаторам пришлось отменить антиправую демонстрацию в целях безопасности, так как на протест вышли 80 000 человек. Полиция предупредила, что из-за переполненных улиц «не сможет гарантировать безопасность участникам демонстраций», пишут местные издания.
Протесты по всей Германии, напомним, начались после того, как в СМИ появилась утечка информации о тайной встрече ультраправых сил, в том числе с участием представителей партии «Альтернатива для Германии», а также неонацистов, на которой якобы обсуждали планы о депортации двух миллионов человек из Германии. Во встрече, которая прошла в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама, приняли участие два десятка человек, писали местные издания.
Массовые акции протеста поддержали многие политики. Люди вышли за демократию и показали мирный протест против радикально настроенных сил, заявили они. Федеральный президент Германии Штайнмайер в воскресенье выступил с видеообращением, в котором поблагодарил демонстрантов за их приверженность демократии. «Эти люди воодушевляют нас всех. Они защищают нашу республику и нашу конституцию от врагов. Они защищают нашу человечность», — сказал он.
Протесты начались еще на прошлой неделе, а в субботу, по данным организаторов и полиции, на улицы Франкфурта, Ганновера, Штутгарта и других городов вышли не менее 300 000 человек, пишет Frankfurter Allgemeine.
В воскресенье в Берлине в правительственном квартале собрались не менее 60 000 человек. Однако организаторы говорят, что официально в полиции существенно занижают действительное количество участников, которых было от 100 до 350 тысяч.
В Мюнхене организаторам пришлось отменить антиправую демонстрацию в целях безопасности, так как на протест вышли 80 000 человек. Полиция предупредила, что из-за переполненных улиц «не сможет гарантировать безопасность участникам демонстраций», пишут местные издания.
Протесты по всей Германии, напомним, начались после того, как в СМИ появилась утечка информации о тайной встрече ультраправых сил, в том числе с участием представителей партии «Альтернатива для Германии», а также неонацистов, на которой якобы обсуждали планы о депортации двух миллионов человек из Германии. Во встрече, которая прошла в ноябре прошлого года недалеко от Потсдама, приняли участие два десятка человек, писали местные издания.
Массовые акции протеста поддержали многие политики. Люди вышли за демократию и показали мирный протест против радикально настроенных сил, заявили они. Федеральный президент Германии Штайнмайер в воскресенье выступил с видеообращением, в котором поблагодарил демонстрантов за их приверженность демократии. «Эти люди воодушевляют нас всех. Они защищают нашу республику и нашу конституцию от врагов. Они защищают нашу человечность», — сказал он.
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