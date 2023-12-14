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После заявления Путина о правах женщин, в Госдуме выступили против запрета абортов
Фото: Союз маоистов Урала
В Госдуме не поддержали запрет на аборты в частных клиниках – Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на аборты в частных клиниках. Было отмечено, что у россиян должно быть право самостоятельно выбирать врача и медицинскую организацию для проведения такой операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету «Ведомости».
Комитет также выступает за продолжение развития механизма доабортного консультирования. Депутаты рекомендуют формировать «позитивные репродуктивные установки» у женщин, информировать их о мерах господдержки и усилить меры контроля за работой частных клиник.
В 2023 году в нескольких российских регионах приняли законы о запрете склонять женщин к аборту, а в других частные клиники добровольно отказались проводить операции по искусственному прерыванию беременности.
Владимир Путин на прямой линии 14 декабря также отвечал на вопрос, связанный с абортами. Он заявил, что запретов абортов нет, проблему рождаемости надо решать через традиционные ценности, а права и свободы женщины должны соблюдаться, и привел в пример антиалкогольные запреты, которые не привели к успеху.
Ранее в разных городах России проходили протестные акции против запрета абортов.
Комитет также выступает за продолжение развития механизма доабортного консультирования. Депутаты рекомендуют формировать «позитивные репродуктивные установки» у женщин, информировать их о мерах господдержки и усилить меры контроля за работой частных клиник.
В 2023 году в нескольких российских регионах приняли законы о запрете склонять женщин к аборту, а в других частные клиники добровольно отказались проводить операции по искусственному прерыванию беременности.
Владимир Путин на прямой линии 14 декабря также отвечал на вопрос, связанный с абортами. Он заявил, что запретов абортов нет, проблему рождаемости надо решать через традиционные ценности, а права и свободы женщины должны соблюдаться, и привел в пример антиалкогольные запреты, которые не привели к успеху.
Ранее в разных городах России проходили протестные акции против запрета абортов.
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