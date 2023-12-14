Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Большая пресс-конференция Путина, объединенная с прямой линией, длилась более четырех часов.Путин ответил на 67 вопросов.Одним из самых комментируемых в сети стал ответ на вопрос о запрете абортов в частных клиниках.«Запрет разве есть? Так почему говорят о какой-то вакханалии и запретах», — сказал он. Путин провел аналогию с запретом на алкоголь. «Я сейчас вспомнил о запретах в сфере антиалкогольной компании. Я помню, к чему это привело. Это привело к употреблению суррогатов, к увеличению самогоноварения и к увеличению жертв от этих отравлений этими суррогатами. И здесь, в этой области <…> тоже нужно действовать очень аккуратно», — сказал Путин.По его словам, государство заинтересовано в том, чтобы демографическая ситуация в стране улучшалась за счет решения женщины сохранить ребенка. «Это очевидная вещь. Но, повторяю, права и свободы женщины у нас тоже должны соблюдаться», – добавил он.По его мнению, проблему помогут решить «традиционные ценности» и улучшение материального благосостояния.Еще один ответ, который вызвал бурную реакцию в соцсетях и телеграм-каналах, касается Уголовного кодекса. Путин, отвечая на вопрос о любимых книгах, сказал, что намерен его «перечитать».«Ну, вот сейчас еще перечитаю Уголовный кодекс. Некоторые считают, что наказание у нас слишком суровое за определенные незначительные <...> правонарушения», — сказал Путин.Также, по его словам, в спальне на тумбочке у него лежит томик произведений Михаила Лермонтова. «Он гениальный молодой человек был <...> Мне очень интересно, как такие гениальные люди того времени мыслили, какие были ценности, как это соотносится с сегодняшним днем», — сказал Путин.