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Матвиенко выступила против включения в Конституцию государственной идеологии
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против включения в Конституцию «единой общегосударственной идеологии».
«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — заявила спикер Совфеда в интервью ТАСС.
По ее словам, рассуждения о государственной идеологии в последнее время — это «модный философский тренд». Между тем, Матвиенко назвала эту дискуссию «полезной». «Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием», — сказала Матвиенко.
Напомним, в ноябре прописать «государственную идеологию» в Конституции предложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Закрепить ее в Конституции Российской Федерации. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — сказал он. По мнению Бастрыкина, работа над Конституцией должна быть продолжена.
Также в конце ноября участники Всемирного русского народного собора обсуждали «вопросы государственной идеологии». Они заявили, что РФ уже десять лет живет «при новой социальной и традиционалистской идеологии, направленной на сбережение и укрепление российской цивилизации и российского народа».
«Если вы имеете в виду единую, общегосударственную, политическую идеологию, которой должны подчиняться все, то я против того, чтобы такая идеология была зафиксирована в конституции», — заявила спикер Совфеда в интервью ТАСС.
По ее словам, рассуждения о государственной идеологии в последнее время — это «модный философский тренд». Между тем, Матвиенко назвала эту дискуссию «полезной». «Дискуссию можно продолжать, но полагаю, что конституция дает ответ на этот вопрос своим содержанием», — сказала Матвиенко.
Напомним, в ноябре прописать «государственную идеологию» в Конституции предложил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Закрепить ее в Конституции Российской Федерации. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится», — сказал он. По мнению Бастрыкина, работа над Конституцией должна быть продолжена.
Также в конце ноября участники Всемирного русского народного собора обсуждали «вопросы государственной идеологии». Они заявили, что РФ уже десять лет живет «при новой социальной и традиционалистской идеологии, направленной на сбережение и укрепление российской цивилизации и российского народа».
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