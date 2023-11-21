Возрастное ограничение 18+
ВРНС поддержал инициативу о канонизации полководца Суворова
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Участники «Всемирного русского народного собора» поддержали инициативу о канонизации полководца Александра Суворова.
Об этом сообщается на сайте РПЦ. «Поддержать инициативу Святейшего Патриарха Кирилла о канонизации А.В. Суворова», — указано в списке решений по итогам «военной секции ВРНС "Оборона и безопасность"».
Также участники секции решили поддержать «регулирование правового статуса военного духовенства» и принять концепцию кадетского образования в РФ.
Напомним, в мае прошлого года стало известно, что РПЦ собирает материалы для причисления полководца Александра Суворова к лику святых. С таким предложением к церкви обратились общественные организации, министерство обороны РФ и лично глава ведомства Сергей Шойгу. Сообщалось, что церковь собирает в том числе «информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения».
Вопрос о канонизации Суворова поднимался уже не раз. В апреле 2016 года мемориальный музей полководца в Санкт-Петербурге также сообщал о том, что идет сбор материалов — «свидетельства о народной любви, почитания и народной памяти». В музее отмечали, что церковь, в свою очередь, также собирала «свидетельства о чудесах, которые являл Суворов».
Добавим также, что в рамках ВРНС накануне состоялось заседание секции, на которой обсуждали «вопросы государственной идеологии». Так, участники заявляли, что РФ уже десять лет живет «при новой социальной и традиционалистской идеологии, направленной на сбережение и укрепление российской цивилизации и российского народа». Также участниками идеологической секции было предложено «избавиться от негативной коннотации слова "империя" применительно к России».
Напомним, на прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию».
Об этом сообщается на сайте РПЦ. «Поддержать инициативу Святейшего Патриарха Кирилла о канонизации А.В. Суворова», — указано в списке решений по итогам «военной секции ВРНС "Оборона и безопасность"».
Также участники секции решили поддержать «регулирование правового статуса военного духовенства» и принять концепцию кадетского образования в РФ.
Напомним, в мае прошлого года стало известно, что РПЦ собирает материалы для причисления полководца Александра Суворова к лику святых. С таким предложением к церкви обратились общественные организации, министерство обороны РФ и лично глава ведомства Сергей Шойгу. Сообщалось, что церковь собирает в том числе «информацию о наличии или отсутствии фактов чудотворения».
Вопрос о канонизации Суворова поднимался уже не раз. В апреле 2016 года мемориальный музей полководца в Санкт-Петербурге также сообщал о том, что идет сбор материалов — «свидетельства о народной любви, почитания и народной памяти». В музее отмечали, что церковь, в свою очередь, также собирала «свидетельства о чудесах, которые являл Суворов».
Добавим также, что в рамках ВРНС накануне состоялось заседание секции, на которой обсуждали «вопросы государственной идеологии». Так, участники заявляли, что РФ уже десять лет живет «при новой социальной и традиционалистской идеологии, направленной на сбережение и укрепление российской цивилизации и российского народа». Также участниками идеологической секции было предложено «избавиться от негативной коннотации слова "империя" применительно к России».
Напомним, на прошлой неделе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сенатора Высокинского предложили отозвать из Совфеда после упрека екатеринбуржцев в жадности
21 ноября 2023
21 ноября 2023
Екатеринбургский урбанист предложил не отказываться полностью от идеи увеличить стоимость проезда
24 ноября 2023
24 ноября 2023