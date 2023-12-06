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В полиции Брянска рассказали, как охранялась школа, в которой произошла стрельба
Фото: Брянская городская администрация
В администрации Брянска после ЧП в гимназии провели оперативное совещание. В полиции заявили, что в школе были обеспечены «все необходимые условия безопасности».
«Представитель полиции доложил, что во всех школах были в ноябре проведены комиссионные проверки безопасности. Гимназия, как и другие школы Брянска, охранялась сотрудниками ЧОП. Все остальные необходимые условия безопасности в школе присутствовали: работала видеосистема, "тревожная кнопка", педагоги планово проходили антитеррористические учения — тренировались, как действовать в экстремальных ситуациях», — сообщили в администрации города.
Ранее в СМИ появилась информация, что в школе на входе не работала рамка металлодетектора. По другим данным, школьница, устроившая стрельбу, прошла в здание с оружием через другой вход.
По распоряжению главы Брянской горадминистрации Александра Макарова, в школах города будут «максимально усилены меры безопасности», проверки проведут в ЧОПах. «Все учебные учреждения ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищённости, проверены ЧОПы и вневедомственная охрана. Педагоги пройдут дополнительные инструктажи по порядку действий при ЧС», — заявили местные власти.
Во всех школах «максимально усилят пропускной режим», а осмотр помещений и территорий будет проходить «по учащённому графику». Особое внимание власти намерены уделить обеспечению связи со службами экстренного реагирования. Кроме того, во всех школах будут проведены «внеочередные родительские и педагогические собрания».
На совещании, помимо вопросов охраны, подняли вопрос, «как противостоять буллингу и спасти школьников от агрессии и насилия одноклассников». Глава администрации в этом контексте указал на необходимость «особого внимания к проблеме агрессивного поведения подростков».
Ранее в четверг депутат ГД предложила провести в школах опросы на тему буллинга и при необходимости направлять туда психологов, другой депутат связал стрельбу в школе с недостаточным воспитанием «духовно-нравственных ценностей».
«Представитель полиции доложил, что во всех школах были в ноябре проведены комиссионные проверки безопасности. Гимназия, как и другие школы Брянска, охранялась сотрудниками ЧОП. Все остальные необходимые условия безопасности в школе присутствовали: работала видеосистема, "тревожная кнопка", педагоги планово проходили антитеррористические учения — тренировались, как действовать в экстремальных ситуациях», — сообщили в администрации города.
Ранее в СМИ появилась информация, что в школе на входе не работала рамка металлодетектора. По другим данным, школьница, устроившая стрельбу, прошла в здание с оружием через другой вход.
По распоряжению главы Брянской горадминистрации Александра Макарова, в школах города будут «максимально усилены меры безопасности», проверки проведут в ЧОПах. «Все учебные учреждения ждут масштабные проверки требований к антитеррористической защищённости, проверены ЧОПы и вневедомственная охрана. Педагоги пройдут дополнительные инструктажи по порядку действий при ЧС», — заявили местные власти.
Во всех школах «максимально усилят пропускной режим», а осмотр помещений и территорий будет проходить «по учащённому графику». Особое внимание власти намерены уделить обеспечению связи со службами экстренного реагирования. Кроме того, во всех школах будут проведены «внеочередные родительские и педагогические собрания».
На совещании, помимо вопросов охраны, подняли вопрос, «как противостоять буллингу и спасти школьников от агрессии и насилия одноклассников». Глава администрации в этом контексте указал на необходимость «особого внимания к проблеме агрессивного поведения подростков».
Ранее в четверг депутат ГД предложила провести в школах опросы на тему буллинга и при необходимости направлять туда психологов, другой депутат связал стрельбу в школе с недостаточным воспитанием «духовно-нравственных ценностей».
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