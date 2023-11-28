Возрастное ограничение 18+

Депутат ГД связала стрельбу в брянской школе с «духовно-нравственными ценностями»

15.51 Четверг, 7 декабря 2023
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Ирина Филатова (КПРФ) считает, что трагедия в Брянске произошла из-за того, что уделялось недостаточное внимание «воспитанию духовно-нравственных ценностей».

«Уже вижу, как коллеги сейчас начнут предлагать еще больше ужесточить правила покупки и хранения оружия, усилить охрану в школах и т.д. Это, конечно, правильно, но на мой взгляд, это только борьба с последствиями, а не с причиной. Истинные мотивы намного глубже, чем доступность оружия или пожилые вахтеры в школе», — считает депутат.

По ее мнению, необходимо «работать с тем, что у детей в головах». «Как эта девочка решилась на такой шаг? Пишут, что ее травили с младших классов. Следует в первую очередь работать с тем, что у детей в головах, прививать доброту, объяснять, что насилие — не решение проблем. Это вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей. Тот самый, о котором уже криком кричат многие», — написала депутат в телеграм-канале.

Ранее ее коллега, депутат Госдумы Анна Скрозникова («Новые люди»), комментируя стрельбу в брянской гимназии, призвала провести в школах опросы на предмет буллинга и в проблемные школы направлять психологов.

По информации в СМИ, в школе не работала рамка металлодетектора, поэтому ученица смогла пронести оружие.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
28 ноября 2023
Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой
28 ноября 2023
В федеральном Минсельхозе высказались против строительства мусорного полигона в Сысерти
02 декабря 2023
Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
28 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Суд оставил в силе абсурдные штрафы редакции «Вечерних ведомостей» по статье о дискредитации
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
16:35 Из-за аномальных морозов студентов УрФУ перевели на дистант
16:24 Валерий Сухих: Сегодня мы чествуем тех, чьи предложения уже в ближайшем будущем могут дать новый толчок в развитии нашего региона
15:59 В Екатеринбурге «сломался» трамвай №333
15:34 В Екатеринбурге пропали двое мальчиков 11 и 14 лет
15:04 Прокуратура начала проверку по факту избиения второклассника в Карпинске
14:35 «Горьковка» приглашает пермяков на презентацию книги
14:33 Финансирование программы развития Ирбита увеличили на полмиллиарда
14:06 В Екатеринбурге прошел крестный ход по случаю Дня святой Екатерины
13:39 В Серове из-за морозов и болезни водителя отменили 15-й автобус
13:03 Екатеринбургский поселок Шабровский обещают подключить к газу в 2025 году
12:41 Обвиняемому в убийстве собутыльников жителю Пышминского района назначили 17 лет колонии
12:11 Дом на улице Патриса Лумумбы в Екатеринбурге обещают переподключить к горячему водоснабжению до конца года
11:34 После аварии на Нижнесергинском водоводе возбудили дело о халатности
11:05 В Екатеринбурге ищут потерявшегося 73-летнего пенсионера
10:30 Свердловское МинЖКХ заявило о восстановлении водоснабжения в Первоуральске
10:17 В Перми пройдет традиционный форум «Мусульманский мир»
10:04 Технологии искусственного интеллекта помогают гражданам
10:02 Екатеринбуржцы жалуются на пробки и холод в транспорте
09:35 Свердловские соискатели стали активнее на 3%
21:30 В «Уралкалии» подписан коллективный договор на 2024-2026 годы
21:11 Накануне лютых холодов в Берёзовском отключили электроэнергию
20:36 Санаторий «Бодрость» на Эльмаше отдадут «Калининцу»
19:39 Избивший собутыльника табуретом челябинец предстанет перед судом в Берёзовском
19:19 Уралуправтодор попросил свердловчан отказаться от поездок на дальние расстояния
18:50 С творчеством самобытного скульптора из Белоярского посёлка познакомит Белинка
Все новости
16:29 В ФСБ заявили о раскрытии теракта на БАМе, задержан гражданин Беларуси
15:51 Депутат ГД связала стрельбу в брянской школе с «духовно-нравственными ценностями»
15:16 Сотрудники Washington Post объявили о крупнейшей за 48 лет забастовке
14:24 Депутат ГД: каждый пятый школьник сталкивается с травлей
13:30 SHOT: задержан отец школьницы, устроившей стрельбу в Брянске
13:13 Губернатор прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска
12:53 СК: при стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали
12:37 Устроившая стрельбу в брянской гимназии восьмиклассница покончила с собой
12:14 Школьница устроила стрельбу в гимназии Брянска
10:38 Совфед седьмого декабря обсудит назначение выборов президента России на 17 марта
18:26 Во Владивостоке сотрудники ФСИН задержаны за разбойное нападение на стриптиз-клуб
17:54 Российская группа с песней из сериала «Слово пацана» возглавила мировой рейтинг Shazam
17:21 В Рязанской области в результате стрельбы погиб полицейский
16:19 Депутат ГД предлагает закон, запрещающий называть мальчиков женскими именами и наоборот
14:39 Госдума приняла законопроект, который запрещает телефоны на уроках
14:21 Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в ГД весной
13:50 Новосибирский депутат вернул правительству все награды в знак протеста против мусорного полигона
12:32 Президент Венесуэлы призвал создать 24-й штат на спорной с Гайаной территории
11:31 В Новосибирске задержан замначальника городского управления МВД
10:35 На Камчатке на стройке аэропорта отравились рабочие, более 40 человек госпитализированы
18:20 Датский профсоюз поддержал забастовку работников Tesla в Швеции
16:38 В ГД в I чтении приняли законопроект о «наливайках» в жилых домах
15:52 Председатель Верховного суда заявил, что принципом УК РФ является гуманизм
14:53 Депутаты ГД готовят закон об оскорблении чувств женщин
13:57 В Казани в жилой пятиэтажке произошел взрыв
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK