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Депутат ГД связала стрельбу в брянской школе с «духовно-нравственными ценностями»
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Ирина Филатова (КПРФ) считает, что трагедия в Брянске произошла из-за того, что уделялось недостаточное внимание «воспитанию духовно-нравственных ценностей».
«Уже вижу, как коллеги сейчас начнут предлагать еще больше ужесточить правила покупки и хранения оружия, усилить охрану в школах и т.д. Это, конечно, правильно, но на мой взгляд, это только борьба с последствиями, а не с причиной. Истинные мотивы намного глубже, чем доступность оружия или пожилые вахтеры в школе», — считает депутат.
По ее мнению, необходимо «работать с тем, что у детей в головах». «Как эта девочка решилась на такой шаг? Пишут, что ее травили с младших классов. Следует в первую очередь работать с тем, что у детей в головах, прививать доброту, объяснять, что насилие — не решение проблем. Это вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей. Тот самый, о котором уже криком кричат многие», — написала депутат в телеграм-канале.
Ранее ее коллега, депутат Госдумы Анна Скрозникова («Новые люди»), комментируя стрельбу в брянской гимназии, призвала провести в школах опросы на предмет буллинга и в проблемные школы направлять психологов.
По информации в СМИ, в школе не работала рамка металлодетектора, поэтому ученица смогла пронести оружие.
«Уже вижу, как коллеги сейчас начнут предлагать еще больше ужесточить правила покупки и хранения оружия, усилить охрану в школах и т.д. Это, конечно, правильно, но на мой взгляд, это только борьба с последствиями, а не с причиной. Истинные мотивы намного глубже, чем доступность оружия или пожилые вахтеры в школе», — считает депутат.
По ее мнению, необходимо «работать с тем, что у детей в головах». «Как эта девочка решилась на такой шаг? Пишут, что ее травили с младших классов. Следует в первую очередь работать с тем, что у детей в головах, прививать доброту, объяснять, что насилие — не решение проблем. Это вопрос воспитания духовно-нравственных ценностей. Тот самый, о котором уже криком кричат многие», — написала депутат в телеграм-канале.
Ранее ее коллега, депутат Госдумы Анна Скрозникова («Новые люди»), комментируя стрельбу в брянской гимназии, призвала провести в школах опросы на предмет буллинга и в проблемные школы направлять психологов.
По информации в СМИ, в школе не работала рамка металлодетектора, поэтому ученица смогла пронести оружие.
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