Возрастное ограничение 18+
Общий объем кредитов населения и бизнеса в РФ впервые превысил 100 трлн рублей
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Общий объем кредитов населения и бизнеса в РФ впервые превысил 100 трлн рублей.
Суммарный портфель кредитов (по итогам сентября) составил рекордные 101,2 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Основная составляющая — кредитный портфель бизнеса (70,5 трлн). Займы населению составили 30,7 трлн, большая часть из них — ипотека (17,1 трлн).
С начала года общий объем ссуд населения и бизнеса увеличился на 19%, пишет издание.
Ранее стало известно, что около 18% трудоспособных россиян на выплаты по кредитам тратят более половины своего ежемесячного дохода. Четвертая часть опрошенных (24%) тратит на эти цели от 30 до 50% дохода.
Суммарный портфель кредитов (по итогам сентября) составил рекордные 101,2 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Основная составляющая — кредитный портфель бизнеса (70,5 трлн). Займы населению составили 30,7 трлн, большая часть из них — ипотека (17,1 трлн).
С начала года общий объем ссуд населения и бизнеса увеличился на 19%, пишет издание.
Ранее стало известно, что около 18% трудоспособных россиян на выплаты по кредитам тратят более половины своего ежемесячного дохода. Четвертая часть опрошенных (24%) тратит на эти цели от 30 до 50% дохода.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге спрогнозировали бюджет на 2024 год
01 ноября 2023
01 ноября 2023