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В Тюменской области уволили учителя, которая пнула третьеклассника
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В селе Ярково Тюменской области уволили учительницу, которая пнула школьника.
Видео появилось в местном паблике «ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область» в ВК 24 октября. На видео педагог подходит к детям, которые сидят на корточках в спортзале, и пинает ногой одного из мальчиков. Автор видео попросил администрацию школы обратить на это внимание.
Позже в департаменте образования региона заявили, что учительница уволена после служебной проверки.
«Трудовые отношения с педагогом прекращены с 30 октября. Ребенку и его родителям принесены извинения», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.
В школе уточнили, что речь об учителе начальных классов и третьекласснике. Инцидент произошел «во время флешмоба», сказали в школе. Что именно стало причиной конфликта, не сообщается.
Напомним, ранее в регионах РФ провели опрос о нехватке педагогических кадров. Более половины опрошенных (53%) отметили дефицит педагогов начальных классов (53%).
Также добавим, что в октябре депутаты ГД внесли законопроект, который разрешает осужденным за тяжкие преступления быть учителями, воспитателями и тренерами. Однако эту инициативу раскритиковали, а спикер ГД Володин назвал этот законопроект «ошибкой».
Видео появилось в местном паблике «ТЯ (Типичное Ярково) Тюменская область» в ВК 24 октября. На видео педагог подходит к детям, которые сидят на корточках в спортзале, и пинает ногой одного из мальчиков. Автор видео попросил администрацию школы обратить на это внимание.
Позже в департаменте образования региона заявили, что учительница уволена после служебной проверки.
«Трудовые отношения с педагогом прекращены с 30 октября. Ребенку и его родителям принесены извинения», — пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.
В школе уточнили, что речь об учителе начальных классов и третьекласснике. Инцидент произошел «во время флешмоба», сказали в школе. Что именно стало причиной конфликта, не сообщается.
Напомним, ранее в регионах РФ провели опрос о нехватке педагогических кадров. Более половины опрошенных (53%) отметили дефицит педагогов начальных классов (53%).
Также добавим, что в октябре депутаты ГД внесли законопроект, который разрешает осужденным за тяжкие преступления быть учителями, воспитателями и тренерами. Однако эту инициативу раскритиковали, а спикер ГД Володин назвал этот законопроект «ошибкой».
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