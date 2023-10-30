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В Иркутске директор детдома, скрывавшая насилие над детьми, получила 4 года колонии

14.17 Вторник, 7 ноября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Иркутске суд вынес приговор директору центра, в котором дети подвергались сексуальному насилию со стороны одного из воспитанников.

По данным СК, директор центра знала о насилии, однако пыталась это скрыть, чтобы ситуация не отразилась на престиже учреждения и не повлияла на выплату ей премии.

Речь идет о государственном учреждении ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутск», уточнили в СК по региону.

«В ноябре 2020 г. подсудимая <...> узнав о совершении одним из воспитанников насильственных действий сексуального характера в отношении более младшего ребенка, не информировала об этом правоохранительные органы. Кроме того, она не предприняла мер с целью предупреждения подобного в дальнейшем. В результате в июне 2021 г. стало возможным совершение этим же воспитанником противоправных действий в отношении уже другого малолетнего подопечного», — сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, насилие совершал 12-летний подросток. Одному из пострадавших девять лет, сообщили в СК, возраст второго не уточняется. В местных СМИ пишут, что второму ребенку на тот момент было всего три года.

Директор центра, узнав о насилии, решила не сообщать ни в полицию, ни в министерство социального развития «с целью избежать негативной оценки своей деятельности со стороны вышестоящего руководства, стремлении не создавать дополнительных трудностей и проблем в работе, снизить сложность и напряженность своей служебной деятельности, которые могут отразиться на престиже учреждения, а также ее премировании министерством», добавили в СК.

Пострадавшим детям, а также их 12-летнему обидчику «не было оказано педагогической, психологической и медицинской помощи». Кроме того, по данным СК, директор приняла активные меры, чтобы скрыть то, что произошло в центре. Она убедила подчиненного ей сотрудника написать «докладную с указанием искаженных и недостоверных сведений, которую решила использовать в дальнейшем по своему усмотрению в случае огласки».

Директора центра в июле 2021 года отправили под домашний арест. Ранее прокурор запрашивал для нее восемь лет лишения свободы. Однако суд приговорил ее к четырем годам колонии общего режима. Осужденную взяли под стражу в зале суда.

В отношении 12-летнего воспитанника центра уголовное преследование было прекращено в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности, добавили в прокуратуре.

Напомним, похожая ситуация сложилась в Екатеринбурге в спецшколе №124, о чем «Вечерние ведомости» подробно писали.

В апреле этого года после побега одного из воспитанников спецшколы стало известно, что после «товарищеских судов», которые, по словам детей, организовывал один из преподавателей, над детьми издевались, используя как обычное физическое, так и сексуализированное насилие.

По рассказу одного из мальчиков, после нескольких актов сексуализированного насилия над воспитанником, которому было на тот момент 12 лет, директриса якобы подняла его при остальных школьниках и спросила «Почему ты не мог ему ... откусить?». Впоследствии двух старших подростков, обвиняемых в участии в исполнении «приговоров» в школе, арестовали и поместили в СИЗО по статьям о насилии.

Также было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. После огласки в СМИ директора спецшколы, по заявлению чиновников областного департамента информполитики, якобы отстраняли от выполнения обязанностей, однако потом «Вечерние ведомости» выяснили, что ей дали возможность уволиться по собственному желанию и выплатили премию в размере 300% от оклада.

Позже стало известно, что экс-директрису спецшколы взяли на работу в школу №106, которая известна своим ремонтом на средства владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского, отчего прозвана «золотой».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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