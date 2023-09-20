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Экс-директриса екатеринбургской спецшколы, оскандалившейся сексуализированным насилием над детьми, стала учителем в «золотой» школе Симановского

09.51 Среда, 27 сентября 2023
Скрин сайта школы №106
Экс-директрису спецшколы №124 на Елизавете, в которой практиковали «товарищеские суды» с последующими «приговорами» в виде сексуализированного насилия над воспитанниками, взяли на работу в школу №106 на улице Титова. Эта школа известна в Екатеринбурге своим ремонтом на средства владельца «Сима-ленда» Андрея Симановского, отчего прозвана «золотой».

Согласно информации на сайте школы, которую обнаружил корреспондент «Вечерних ведомостей», Наталья Поддубная теперь работает в образовательном учреждении учителем географии. В спецшколе №124 также совмещала должность директора с работой учителем географии.


Скрин сайта спецшколы


Напомним, после огласки в СМИ вопиющей истории саму Наталью Поддубную, по заявлению чиновников областного департамента информполитики, якобы отстраняли от выполнения обязанностей директора спецшколы, однако потом «Вечерние ведомости» выяснили, что ей дали возможность уволиться по собственному желанию, да ещё и выплатили премию в размере 300% от оклада.

В апреле этого года после побега одного из воспитанников спецшколы стало известно, что после «товарищеских судов», которые, по словам детей, организовывал один из преподавателей, над детьми издевались, используя как обычное физическое, так и сексуализированное насилие. По рассказу одного из мальчиков, после нескольких актов сексуализированного насилия над воспитанником, которому было на тот момент 12 лет, директриса якобы подняла его при остальных школьниках и спросила «Почему ты не мог ему ... откусить?». Впоследствии двух старших подростков, обвиняемых в участии в исполнении «приговоров» в школе, арестовали и поместили в СИЗО по статьям о насилии.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Однако процессуальный статус Поддубной в нём до сих пор остается неизвестным. По неофициальной информации, госпожу Поддубную могли поддерживать один из заместителей областного министра образования, а также небезызвестный своими сомнительными высказываниями о детях Игорь Мороков, занимающий по документам должность детского омбудсмена.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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15:24 В Свердловской области не планируют проводить массовую вакцинацию от COVID-19
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