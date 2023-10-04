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Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Нобелевскую премию по литературе в этом году получил Юн Фоссе. Об этом сообщает Комитет премии.
Юн Фоссе – писатель, поэт и драматург из Норвегии. По заявлению Комитета, Фоссе удостоин премии за «новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».
Напомним, что в этом году премии уже присудили по химии – Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди, и по физике – Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье.
Юн Фоссе – писатель, поэт и драматург из Норвегии. По заявлению Комитета, Фоссе удостоин премии за «новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».
Напомним, что в этом году премии уже присудили по химии – Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди, и по физике – Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье.
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