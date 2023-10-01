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Названы три лауреата Нобелевской премии по физике
Фото: Вечерние Ведомости
Нобелевская премия по физике присуждена Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье за создание методов изучения динамики электронов в веществе.
«Трое лауреатов Нобелевской премии по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул», — говорится в сообщении на сайте премии.
Как отмечается, ученые продемонстрировали способ создания «чрезвычайно коротких импульсов света», которые можно использовать для измерения процессов движения электронов.
Накануне присудили Нобелевскую премию по медицине. Ее получили два биохимика, чьи исследования помогли разработать вакцины против ковида.
«Трое лауреатов Нобелевской премии по физике 2023 года получили признание за свои эксперименты, которые дали человечеству новые инструменты для исследования мира электронов внутри атомов и молекул», — говорится в сообщении на сайте премии.
Как отмечается, ученые продемонстрировали способ создания «чрезвычайно коротких импульсов света», которые можно использовать для измерения процессов движения электронов.
Накануне присудили Нобелевскую премию по медицине. Ее получили два биохимика, чьи исследования помогли разработать вакцины против ковида.
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