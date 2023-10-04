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Нобелевская премия по химии присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена Алексею Екимову, Луису Брюсу и Мунги Бавенди.
Премия присуждена за открытие и синтез так называемых квантовых точек.
«Мунги Дж. Бавенди, Луи Э. Брюс и Алексей И. Екимов удостоены Нобелевской премии по химии 2023 года за открытие и разработку квантовых точек. Эти крошечные частицы обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, и их яркий свет может осветить опухолевую ткань для хирурга», — говорится в сообщении на сайте премии.
Отмечается, что Екимову и Брюсу удалось независимо друг от друга создать квантовые точки, а Бавенди «совершил революцию в химическом производстве».
Советский и американский ученый Алексей Екимов, 78-летний выходец из СССР, ранее работал в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова. Его называют первооткрывателем нанокристаллических полупроводниковых квантовых точек.
Премия присуждена за открытие и синтез так называемых квантовых точек.
«Мунги Дж. Бавенди, Луи Э. Брюс и Алексей И. Екимов удостоены Нобелевской премии по химии 2023 года за открытие и разработку квантовых точек. Эти крошечные частицы обладают уникальными свойствами и теперь распространяют свой свет с экранов телевизоров и светодиодных ламп. Они катализируют химические реакции, и их яркий свет может осветить опухолевую ткань для хирурга», — говорится в сообщении на сайте премии.
Отмечается, что Екимову и Брюсу удалось независимо друг от друга создать квантовые точки, а Бавенди «совершил революцию в химическом производстве».
Советский и американский ученый Алексей Екимов, 78-летний выходец из СССР, ранее работал в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова. Его называют первооткрывателем нанокристаллических полупроводниковых квантовых точек.
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