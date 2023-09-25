Возрастное ограничение 18+
Суд в Баку арестовал Рубена Варданяна на четыре месяца
Фото: Вечерние Ведомости
Сабаильский суд в Баку арестовал Рубена Варданяна на четыре месяца.
«Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста на четыре месяца», — сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Бывший государственный министр Нагорного Карабаха бизнесмен Рубен Варданян был задержан накануне в Лачинском коридоре. Погранслужба Азербайджана заявила, что он был задержан при попытке выезда в направлении Армении.
Варданяна доставили в Баку. Сообщается, что ему предъявлено обвинение «в финансировании терроризма на территории Азербайджана».
Добавим, сегодня президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики.
По данным на четверг, уже 65 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.
«Суд принял решение об избрании меры пресечения в виде ареста на четыре месяца», — сообщили журналистам в пресс-службе суда.
Бывший государственный министр Нагорного Карабаха бизнесмен Рубен Варданян был задержан накануне в Лачинском коридоре. Погранслужба Азербайджана заявила, что он был задержан при попытке выезда в направлении Армении.
Варданяна доставили в Баку. Сообщается, что ему предъявлено обвинение «в финансировании терроризма на территории Азербайджана».
Добавим, сегодня президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики.
По данным на четверг, уже 65 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Четыре лесных пожара зафиксировали в Свердловской области
22 сентября 2023
22 сентября 2023
Летом в Свердловской области утонули 55 человек
27 сентября 2023
27 сентября 2023