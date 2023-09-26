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Президент Нагорного Карабаха подписал указ о прекращении существования непризнанной республики
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики.
С 1 января 2024 года будут распущены все госорганы и ведомственные организации, следует из документа.
«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в документе, цитату приводит Инфоштаб НКР в телеграм-канале.
Для населения будут представлены «условия реинтеграции». «Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе», — следует из указа.
Решение принято «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией», говорится в сообщении Инфоштаба, а также «исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа».
С 1 января 2024 года будут распущены все госорганы и ведомственные организации, следует из документа.
«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в документе, цитату приводит Инфоштаб НКР в телеграм-канале.
Для населения будут представлены «условия реинтеграции». «Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе», — следует из указа.
Решение принято «в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией», говорится в сообщении Инфоштаба, а также «исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа».
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