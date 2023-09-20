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В Нагорном Карабахе на границе задержан Рубен Варданян
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Бывший государственный министр Нагорного Карабаха бизнесмен Рубен Варданян задержан в Лачинском коридоре.
Об этом сообщает ряд СМИ, также об этом в телеграм-канале написала Тина Канделаки. «Друзья, моего друга, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, Рубена Варданяна арестовали азербайджанские военные», — заявила Канделаки. После она опубликовала «официальное заявление супруги Рубена Варданяна Вероники Зонабенд».
«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», — утверждает жена Варданяна.
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об аресте Варданяна.
Напомним, в сентябре 2022 года бизнесмен Варданян отказался от российского гражданства и объявил, что переезжает в Нагорный Карабах. Свой переезд миллиардер объяснял желанием поддержать местных жителей.
Варданян бывший глава инвестиционной компании «Тройка Диалог», первый президент московской школы управления «Сколково». Его состояние, по данным Forbes, оценивается в $1,2 млрд.
Обновлено. Позже погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна. Его доставили в Баку.
Об этом сообщает ряд СМИ, также об этом в телеграм-канале написала Тина Канделаки. «Друзья, моего друга, бывшего государственного министра Нагорного Карабаха, Рубена Варданяна арестовали азербайджанские военные», — заявила Канделаки. После она опубликовала «официальное заявление супруги Рубена Варданяна Вероники Зонабенд».
«Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший госминистр Республики Арцах, был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян», — утверждает жена Варданяна.
Пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией об аресте Варданяна.
Напомним, в сентябре 2022 года бизнесмен Варданян отказался от российского гражданства и объявил, что переезжает в Нагорный Карабах. Свой переезд миллиардер объяснял желанием поддержать местных жителей.
Варданян бывший глава инвестиционной компании «Тройка Диалог», первый президент московской школы управления «Сколково». Его состояние, по данным Forbes, оценивается в $1,2 млрд.
Обновлено. Позже погранслужба Азербайджана подтвердила задержание Варданяна. Его доставили в Баку.
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