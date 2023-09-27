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Уже 65 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению
По заявлению правительства Армении на сегодняшний день 65 тысяч жителей непризнанного Нагорного Карабаха прибыли в Армению.
Пресс-секретарь Пашиняна рассказала, что люди пересекают мост на реке Хакари и после осмотра из ставят на учёт в Армении.
Для тех людей, кто по каким-то причинам на учёт не встал, эта процедура будет организована позже в районах, куда они приедут жить.
Пресс-секретарь Пашиняна рассказала, что люди пересекают мост на реке Хакари и после осмотра из ставят на учёт в Армении.
Для тех людей, кто по каким-то причинам на учёт не встал, эта процедура будет организована позже в районах, куда они приедут жить.
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