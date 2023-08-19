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В Москве 32 человека отравились шаурмой и курами гриль, 28 госпитализированы
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве 32 человека отравились едой, которую купили в точке быстрого питания, 28 человек госпитализированы.
Об этом сообщает столичная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Люди обратились за медпомощью c 20 по 24 августа. По данным ведомства, точка расположена на ул. Софьи Ковалевской, название заведения прокуратура не сообщает.
Ранее в местном Роспотребнадзоре заявили, что кафе «Бистро-24», расположенное на улице Софьи Ковалевской, д.2, закрыто и опечатано «в связи с грубыми нарушениями санитарных требований». Проверку провели после того, как появились первые сообщения о кишечной инфекции у покупателей. В ведомстве уточнили, что люди отравились шаурмой и курами гриль.
При эпидрасследовании выяснилось, что в кафе использовали сырье неизвестного производителя без маркировки, нет необходимой документации на товары. С реализации снято и забраковано более 180 кг «обезличенной продукции», добавили в ведомстве.
«Обработка сырья, изготовление полуфабрикатов и приготовление продукции (шаурма, куры гриль, пирожки с различными начинками в ассортименте) осуществляются при отсутствии необходимых условий. Имеется одна мойка, которая используется для обработки сырья, в том числе овощей, мытья посуды, инвентаря и рук персонала. <...> Недостаточно холодильного оборудования <...> на раздаче наполнители для шаурмы хранятся без охлаждения», — говорится в сообщении.
Кроме того, медперсонал работал без медицинских книжек, работники не прошли медосмотр и гигиеническое обучение, добавили в ведомстве.
«Санитарное содержание предприятия крайне неудовлетворительное, не проводится своевременная влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.
Заболевшие были госпитализированы в инфекционный стационар Москвы.
Напомним, недавно во Владимире больше ста человек отравились шаурмой. Накануне в Бурятии в детском санаторно-оздоровительном лагере у 28 человек выявили острую кишечную инфекцию.
Об этом сообщает столичная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Люди обратились за медпомощью c 20 по 24 августа. По данным ведомства, точка расположена на ул. Софьи Ковалевской, название заведения прокуратура не сообщает.
Ранее в местном Роспотребнадзоре заявили, что кафе «Бистро-24», расположенное на улице Софьи Ковалевской, д.2, закрыто и опечатано «в связи с грубыми нарушениями санитарных требований». Проверку провели после того, как появились первые сообщения о кишечной инфекции у покупателей. В ведомстве уточнили, что люди отравились шаурмой и курами гриль.
При эпидрасследовании выяснилось, что в кафе использовали сырье неизвестного производителя без маркировки, нет необходимой документации на товары. С реализации снято и забраковано более 180 кг «обезличенной продукции», добавили в ведомстве.
«Обработка сырья, изготовление полуфабрикатов и приготовление продукции (шаурма, куры гриль, пирожки с различными начинками в ассортименте) осуществляются при отсутствии необходимых условий. Имеется одна мойка, которая используется для обработки сырья, в том числе овощей, мытья посуды, инвентаря и рук персонала. <...> Недостаточно холодильного оборудования <...> на раздаче наполнители для шаурмы хранятся без охлаждения», — говорится в сообщении.
Кроме того, медперсонал работал без медицинских книжек, работники не прошли медосмотр и гигиеническое обучение, добавили в ведомстве.
«Санитарное содержание предприятия крайне неудовлетворительное, не проводится своевременная влажная уборка и мытье с применением моющих и дезинфицирующих средств», — говорится в сообщении.
Заболевшие были госпитализированы в инфекционный стационар Москвы.
Напомним, недавно во Владимире больше ста человек отравились шаурмой. Накануне в Бурятии в детском санаторно-оздоровительном лагере у 28 человек выявили острую кишечную инфекцию.
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