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Во Владимире 107 человек отравились шаурмой, около половины попали в больницы
Фото: Вечерние Ведомости
Во Владимире уже больше ста человек отравились шаурмой.
Об этом в понедельник сообщил глава региона Александр Авдеев. Он заявил, что отравления стали следствием «надзорных каникул» в стране.
«С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, отравились жители Владимирской области, а также двух соседних регионов (каких — не уточняется). Тяжёлых случаев нет, сказал Авдеев.
Причиной отравлений стала некачественная курица в шаурме. «Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел», — сообщил Авдеев.
Он считает, что к отравлениям в том числе привели «надзорные каникулы». «Таковы, к сожалению, неприятные последствия "надзорных каникул" в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы», — заявил губернатор.
Управление Роспотребнадзора передало информацию о выявленных нарушениях в СК. Поставщики некачественного мяса пока не установлены.
Об этом в понедельник сообщил глава региона Александр Авдеев. Он заявил, что отравления стали следствием «надзорных каникул» в стране.
«С 16 августа во Владимире к врачам обратилось с отравлениями 107 человек, в том числе 23 ребенка. Около половины обратившихся госпитализированы. В ряде случаев диагностирован сальмонеллёз», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, отравились жители Владимирской области, а также двух соседних регионов (каких — не уточняется). Тяжёлых случаев нет, сказал Авдеев.
Причиной отравлений стала некачественная курица в шаурме. «Надзорные ведомства выявили и опечатали 5 точек в городе, где люди отравились шаурмой. Специалисты пришли к выводу, что причинами отравлений стало некачественное куриное мясо, приобретённое без документов, и антисанитарные условия: на нескольких точках отсутствовали вода либо санузел», — сообщил Авдеев.
Он считает, что к отравлениям в том числе привели «надзорные каникулы». «Таковы, к сожалению, неприятные последствия "надзорных каникул" в стране, когда ответственные органы, по сути, не могут профилактировать традиционные летние проблемы», — заявил губернатор.
Управление Роспотребнадзора передало информацию о выявленных нарушениях в СК. Поставщики некачественного мяса пока не установлены.
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