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Из лагеря в Бурятии, где отравились 28 человек, вывозят детей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В детском санаторно-оздоровительном лагере «Байкальский бор» в Бурятии у 28 человек выявили острую кишечную инфекцию.
Среди заболевших 26 детей и два работника лагеря. Местный Роспотребнадзор заявил, что работа лагеря приостановлена, детей вывозят из учреждения.
«Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, это лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий, отобрано 169 проб из объектов внешней среды (вода, пищевые продукты, смывы и др.)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, на этой неделе стало известно, что во Владимире больше ста человек отравились шаурмой.
Среди заболевших 26 детей и два работника лагеря. Местный Роспотребнадзор заявил, что работа лагеря приостановлена, детей вывозят из учреждения.
«Организован комплекс противоэпидемических мероприятий, это лабораторные обследования, медицинское наблюдение контактных лиц, проведение дезинфекционных мероприятий, отобрано 169 проб из объектов внешней среды (вода, пищевые продукты, смывы и др.)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, на этой неделе стало известно, что во Владимире больше ста человек отравились шаурмой.
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