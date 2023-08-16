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В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках в Московской и Брянской областях

10.50 Вторник, 22 августа 2023
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева
В Минобороны РФ сообщили о шести сбитых за ночь беспилотниках.

По данным ведомства, два дрона сбили в Московской области, два в Брянской, еще два упали над Черным морем.

«Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — говорится в сообщении. В ведомстве утверждают, что пострадавших нет.

Также поздно вечером в понедельник два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 км северо-западнее Крыма, сообщили в ведомстве.

Мэр Москвы Собянин уточнил, что один дрон был сбит в районе Красногорска, другой в районе Часцов в Одинцовском городском округе.

«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — сообщил ночью Собянин.

Губернатор Московской области Воробьев рассказал о повреждениях в Красногорске. «Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили», — говорится в сообщении в телеграм-канале Воробьева.

По его данным, «пострадавших среди жителей нет». Глава Красногорска провел обход квартир вместе с МЧС и другими службами.

Аэропорты Москвы минувшей ночью снова вводили временные ограничения на прилет и вылет самолетов.

Напомним, в понедельник утром был уничтожен дрон над территорией Истринского района Московской области. Еще один потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Губернатор Воробьев сообщал о двух пострадавших при падении дрона в городском округе Истра. Главред RT Маргарита Симоньян накануне заявила, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал на соседней улице.

Аэропорты Москвы также вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Росавиация сообщала, что утром в понедельник 45 рейсов, следовавших в Москву, перенаправили на запасные аэропорты.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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