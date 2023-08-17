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Губернатор Московской области сообщил о пострадавших при падении дрона
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьева
Губернатор Московской области Воробьев сообщил о двух пострадавших при падении дрона в городском округе Истра. Один из них госпитализирован.
«Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах», — говорится в телеграм-канале губернатора.
Все экстренные службы работают на месте, добавил Воробьев.
Ранее сообщалось о том, что при падении сбитых дронов пострадавших и жертв нет.
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал на соседней улице. При этом она поблагодарила ПВО за то, что обошлось «без жертв и разрушений».
Ранее в Минобороны сообщили, что утром в понедельник дежурными силами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области. Еще один потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.
Аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
«Сегодня утром два беспилотника были перехвачены силами ПВО на западе и северо-западе Московской области. В одном из случаев обломки упали на садовый дом в СНТ Дорожник в городском округе Истра. Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трех домах», — говорится в телеграм-канале губернатора.
Все экстренные службы работают на месте, добавил Воробьев.
Ранее сообщалось о том, что при падении сбитых дронов пострадавших и жертв нет.
Главред RT Маргарита Симоньян заявила, что сбитый в Истринском районе беспилотник упал на соседней улице. При этом она поблагодарила ПВО за то, что обошлось «без жертв и разрушений».
Ранее в Минобороны сообщили, что утром в понедельник дежурными силами ПВО беспилотник был уничтожен над территорией Истринского района Московской области. Еще один потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района.
Аэропорты Москвы вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
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