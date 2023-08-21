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Росавиация: 45 рейсов, следовавших в Москву, перенаправили на запасные аэропорты
Фото: Вечерние Ведомости
Росавиация сообщила, что утром в понедельник 45 рейсов, следовавших в Москву, перенаправили на запасные аэропорты.
Это было сделано «в целях обеспечения безопасности полетов».
«Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что после отмены ограничений, в 08:30 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.
«По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно о двух беспилотниках, потерпевших крушение в Подмосковье.
Это было сделано «в целях обеспечения безопасности полетов».
«Сегодня утром, 21 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский. В этой связи 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса было перенаправлено на запасные аэропорты Нижнего Новгорода, Казани и Санкт-Петербурга», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что после отмены ограничений, в 08:30 мск, пассажиры указанных рейсов будут доставлены в аэропорты назначения.
«По состоянию на 09:00 мск аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно», — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно о двух беспилотниках, потерпевших крушение в Подмосковье.
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