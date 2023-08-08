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В Лесозаводске задержан 36-летний отец по подозрению в истязании пятерых детей
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Приморье 36-летнего отца заподозрили в истязании пятерых маленьких детей.
«По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый, находясь по месту жительства в городе Лесозаводске Приморского края, систематически применял насилие в отношении своих пятерых малолетних детей», — сообщили в СУ СК по региону.
Мужчина задержан.
Неделю назад на Ставрополье 46-летняя жительница получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей.
Ранее, напомним, в ЛДПР заявили, что государство должно предоставлять возможности, «чтобы каждый ещё на этапе планирования задавался целью воспитать трёх или четырёх детей». В качестве одной из мер в партии предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных.
«По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года подозреваемый, находясь по месту жительства в городе Лесозаводске Приморского края, систематически применял насилие в отношении своих пятерых малолетних детей», — сообщили в СУ СК по региону.
Мужчина задержан.
Неделю назад на Ставрополье 46-летняя жительница получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей.
Ранее, напомним, в ЛДПР заявили, что государство должно предоставлять возможности, «чтобы каждый ещё на этапе планирования задавался целью воспитать трёх или четырёх детей». В качестве одной из мер в партии предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных.
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