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На Ставрополье женщина получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей
Фото: Вечерние Ведомости
На Ставрополье 46-летняя жительница Георгиевского округа получила 3,5 года колонии за истязание приемных детей.
Под опекой женщины находились девятилетний мальчик-инвалид и четырехлетний мальчик с особенностями развития, сообщили в СК по региону.
Приемная «мать» систематически наказывала детей, «нанося различными предметами телесные повреждения в воспитательных целях».
«Женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены, с учетом особенностей детей», — сообщили в СУ СК по Ставропольскому краю.
Женщину судили по двум статьям УК (истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Детей изъяли из семьи и поместили в детский дом.
Напомним, ранее в интервью «Вечерним ведомостям» депутат Нина Останина, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, рассказала о давно назревшей реформе системы опеки в России.
Под опекой женщины находились девятилетний мальчик-инвалид и четырехлетний мальчик с особенностями развития, сообщили в СК по региону.
Приемная «мать» систематически наказывала детей, «нанося различными предметами телесные повреждения в воспитательных целях».
«Женщина не исполняла обязанности по воспитанию мальчиков, не обеспечивала нормальным питанием, спальными местами, а также условиями личной гигиены, с учетом особенностей детей», — сообщили в СУ СК по Ставропольскому краю.
Женщину судили по двум статьям УК (истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Суд назначил ей наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Детей изъяли из семьи и поместили в детский дом.
Напомним, ранее в интервью «Вечерним ведомостям» депутат Нина Останина, глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей, рассказала о давно назревшей реформе системы опеки в России.
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