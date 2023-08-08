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В ГД подготовили законопроект о четырёхдневной рабочей неделе для многодетных
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В ГД предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для многодетных семей.
Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Подготовили законопроект, закрепляющий возможность четырёхдневной рабочей недели для многодетных семей с сохранением установленной зарплаты. Такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей, чаще проводить время с семьёй», — написал Слуцкий в телеграм-канале.
По его мнению, многие российские семьи не готовы ко второму или третьему ребёнку, так как переживают, что «не будут успевать выполнять все свои обязанности».
Политик считает, что государство должно предоставлять возможности, «чтобы каждый ещё на этапе планирования задавался целью воспитать трёх или четырёх детей».
Об этом заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Подготовили законопроект, закрепляющий возможность четырёхдневной рабочей недели для многодетных семей с сохранением установленной зарплаты. Такая мера позволит родителям уделять больше внимания здоровью, воспитанию детей, чаще проводить время с семьёй», — написал Слуцкий в телеграм-канале.
По его мнению, многие российские семьи не готовы ко второму или третьему ребёнку, так как переживают, что «не будут успевать выполнять все свои обязанности».
Политик считает, что государство должно предоставлять возможности, «чтобы каждый ещё на этапе планирования задавался целью воспитать трёх или четырёх детей».
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