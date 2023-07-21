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Обвиняемого в получении взятки экс-замглавы Минцифры Паршина поместили в СИЗО

17.39 Среда, 26 июля 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Московский городской суд отменил решение о домашнем аресте бывшего заместителя главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина и поместил его под стражу.

Еще в середине июля Басманный суд столицы отправил Максима Паршина под домашний арест несмотря на то, что следствие наставило на том, чтобы его отправили в СИЗО. Позже прокуратура обжаловала это решение, аргументировав свою позицию тем, что Паршин, оставаясь под домашним арестом, может «использовать свое положение для оказания влияния на свидетелей», передает «РИА Новости».

Напомним, что бывший замглавы министерства цифрового развития был задержан по подозрению в получении крупной взятки. Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов.

После этого Минцифры приостановили выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября. Также там приняли решение провести «чистку» и обновить состав органов принятия решений и экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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