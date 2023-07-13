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Минцифры приостановили выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Минцифры приняли решение приостановить выдачу грантов на новые разработки в сфере IT до 1 сентября. Соответствующая информация появилась на сайте министерства.
Указано, что до осени в министерстве цифрового развития хотят провести независимую оценку сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и обновить состав органов принятия решений и экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок.
Кроме этого, в министерстве намерены пересмотреть решения о выдаче грантов 2022 и 2023 годах и отменить проекты, в чистоте которых появится хоть капля сомнений.
Специально созданная комиссия по проверке во главе с Максутом Шадаевым, куда войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере ИТ (АПКИТ, Руссофт, АРПП «Отечественный софт» и другие), должна будет поверить обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов.
Вслед за этим есть планы изменить процессы принятия решений о выдаче грантов для того, чтобы полностью исключить влияние на сотрудников министерства. Обещается прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации проектов.
Указано, что до осени в министерстве цифрового развития хотят провести независимую оценку сотрудников Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) и обновить состав органов принятия решений и экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок.
Кроме этого, в министерстве намерены пересмотреть решения о выдаче грантов 2022 и 2023 годах и отменить проекты, в чистоте которых появится хоть капля сомнений.
Специально созданная комиссия по проверке во главе с Максутом Шадаевым, куда войдут уполномоченные представители основных ассоциаций в сфере ИТ (АПКИТ, Руссофт, АРПП «Отечественный софт» и другие), должна будет поверить обоснованность всех отказов в поддержке проектов и наличие конфликта интересов.
Вслед за этим есть планы изменить процессы принятия решений о выдаче грантов для того, чтобы полностью исключить влияние на сотрудников министерства. Обещается прозрачность и публичность всех этапов запуска и реализации проектов.
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