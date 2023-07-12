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Следствие просит арестовать замминистра цифрового развития Паршина
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Следствие просит арестовать замминистра цифрового развития Максима Паршина, которого задержали на этой неделе по делу о крупной взятке.
Паршина попросили арестовать до 12 сентября 2023 года, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Накануне глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Хинштейн сообщил, что Паршин «был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн. в одном из столичных ресторанов». «Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», — заявил депутат.
Он добавил, что «ведомство уже сообщило о готовности оказать следствию всю необходимую помощь».
В Минцифры чиновник курировал бюджетные вопросы.
Паршина попросили арестовать до 12 сентября 2023 года, пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу суда.
Накануне глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Хинштейн сообщил, что Паршин «был взят с поличным в момент получения взятки в 3,5 млн. в одном из столичных ресторанов». «Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов», — заявил депутат.
Он добавил, что «ведомство уже сообщило о готовности оказать следствию всю необходимую помощь».
В Минцифры чиновник курировал бюджетные вопросы.
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