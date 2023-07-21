Возрастное ограничение 18+

ГД приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат

16.48 Вторник, 25 июля 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Во вторник ГД приняла во втором чтении поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.

На прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки, которые, в том числе, повышают штрафы за неявку в военкомат.

За неявку по повестке без уважительной причины штраф предлагалось повысить до 40-50 тысяч рублей (ранее за это наказывали штрафом до трех тысяч рублей). Позже сумму штрафа в поправке уменьшили, ограничив 30 тысячами.

Также во вторник Госдума приняла поправку, которая вводит штрафы до 500 тысяч рублей «за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации».

Кроме того, принята поправка об увеличении до 400 тысяч рублей штрафа «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Бывшего полицейского осудили в Екатеринбурге за получение взятки
21 июля 2023
Погорельцам из Шайдурихи пообещали дополнительно выплатить по 100 тысяч рублей
22 июля 2023
Избивший подростков в Краснотурьинске мужчина выплатит им 70 тысяч рублей
18 июля 2023
Забравших чужие деньги девушек ищут в Нижнем Тагиле
18 июля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нина Останина: «Вина в смерти шестилетнего Далера лежит на органах опеки»

Депутат ГД обратилась к генпрокурору с просьбой организовать проверку и привлечь виновных к ответственности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:23 За выходные в Екатеринбурге задержали 15 пьяных водителей
16:52 В Первоуральске будут судить экс-председателя СНТ за присвоение 1,9 млн рублей
16:27 На Алтае перевернулся грузовик с туристами из Екатеринбурга
15:48 В Екатеринбурге пройдет фестиваль #ВместеЯрче
15:23 Пьяный водитель «десятки» вылетел с дороги в Богдановичском районе
14:51 В Свердловской области планируют начать производить кожаную обувь
14:22 Нумерация троллейбусов изменится в Екатеринбурге
14:08 Чтобы защититься от мошенников, Росреестр рекомендует зарегистрировать права на недвижимость
13:56 Ученые Пермского Политеха назвали причины разрушения шахтных подъемных сосудов
13:49 На трассе Екатеринбург – Тюмень водитель легковушки погиб, врезавшись в грузовик
13:20 В Тавде пропал нуждающийся в медицинской помощи пенсионер
12:46 В Екатеринбурге будут судить водителя фургона, насмерть сбившего женщину
12:17 Лесной пожар, уничтоживший дома в селе Шайдуриха, полностью потушен
11:52 В Свердловской области стартовал конкурс на предоставление грантов социальным предприятиям
11:19 Мэр Екатеринбурга заступился за владельца бассейнов «Баден-Баден» на Шарташе
11:16 Судебные приставы добились от пермяка выплаты крупного долга на содержание дочери
10:53 Власти Екатеринбурга обещают расширить Малышевский мост
10:25 Уральская полиция почти за 194 млн рублей закупит крупную партию автомобилей
09:57 Новые турникеты с QR-кодами в метро Екатеринбурга установят за 300 млн рублей
09:21 Двое детей сбежали из детского сада в Екатеринбурге
21:40 Массовая потеря маленьких собачек владельцами наблюдалась в Екатеринбурге
21:03 Убитую в Екатеринбурге девушку похоронили в родном Асбесте
20:27 Четыре миллиона рублей потратят на ремонт «советской» трибуны в Нижнем Тагиле
20:05 В Екатеринбурге борются за здоровье кота-погорельца из Асбеста
19:23 В минувшие выходные в парке Маяковского установили вкусный рекорд
Все новости
16:53 ГД приняла поправку о призывном возрасте с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года
16:48 ГД приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат
16:38 ГД приняла поправку о штрафе до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при мобилизации
16:15 СКР: число погибших от отравления сидром в регионах выросло до 46
16:06 Глава Минфина спрогнозировал дефицит бюджета РФ в 2-2,5% ВВП
15:21 ВТБ предупредил россиян о новом виде мошенничества
14:39 На Алтае перевернулся грузовик с туристами
13:57 Матвиенко считает, что сенаторы одобрят повышение призывного возраста
13:24 СК РФ предъявил Дарье Треповой окончательное обвинение
12:06 По новым поправкам призывной возраст в России увеличится до 30 лет
11:41 Два чедовека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Нижнекамске
18:02 В Кисловодске стена обрушилась на несколько припаркованных машин
17:16 Три сенатора сняли свои фамилии с законопроекта о лишении гражданства РФ по рождению
15:43 В Азербайджане на заводе Миноборонпрома взорвались боеприпасы, погиб рабочий
15:21 На военной базе на северо-востоке Тайваня прогремел мощный взрыв
14:51 МВД: в Красноярске неадекватный мужчина разбил несколько окон в мечети
14:26 В Дагестане по делу об издевательствах над пожилым пациентом арестована санитарка
13:46 Путин подписал закон, который повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе
13:13 Исследование: россиян тревожат диверсии и нашествие вредителей
12:02 На жительницу Самары, которая «пощекотала» монумент «Родина-мать», возбудили уголовное дело
11:19 В Москве после гибели людей в ТЦ задержан главный инженер частной компании
10:48 Аксенов объявил об эвакуации сел в Джанкойском районе после ЧП на складе боеприпасов
10:32 Мэр Москвы заявил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям
17:58 Задержан бывший вице-губернатор Белгородской области
16:37 Адвокат подтвердил задержание Стрелкова
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK