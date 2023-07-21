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ГД приняла поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Во вторник ГД приняла во втором чтении поправку о штрафах до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.
На прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки, которые, в том числе, повышают штрафы за неявку в военкомат.
За неявку по повестке без уважительной причины штраф предлагалось повысить до 40-50 тысяч рублей (ранее за это наказывали штрафом до трех тысяч рублей). Позже сумму штрафа в поправке уменьшили, ограничив 30 тысячами.
Также во вторник Госдума приняла поправку, которая вводит штрафы до 500 тысяч рублей «за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации».
Кроме того, принята поправка об увеличении до 400 тысяч рублей штрафа «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет».
На прошлой неделе комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки, которые, в том числе, повышают штрафы за неявку в военкомат.
За неявку по повестке без уважительной причины штраф предлагалось повысить до 40-50 тысяч рублей (ранее за это наказывали штрафом до трех тысяч рублей). Позже сумму штрафа в поправке уменьшили, ограничив 30 тысячами.
Также во вторник Госдума приняла поправку, которая вводит штрафы до 500 тысяч рублей «за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации».
Кроме того, принята поправка об увеличении до 400 тысяч рублей штрафа «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет».
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