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ГД приняла поправку о штрафе до 500 тысяч рублей за неоказание содействия военкоматам при мобилизации
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума приняла поправку, которая вводит штрафы до 500 тысяч рублей «за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации».
Кроме того, принята поправка об увеличении до 400 тысяч рублей штрафа «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет».
Напомним, ранее депутаты предложили ввести новую статью «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». Так, за «неоказание содействия организации оповещения и явки» предложено штрафовать должностных лиц — до 80 тысяч рублей, юридических — до 500 тысяч рублей.
В статье «Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет» штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей.
Кроме того, принята поправка об увеличении до 400 тысяч рублей штрафа «за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на учет».
Напомним, ранее депутаты предложили ввести новую статью «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». Так, за «неоказание содействия организации оповещения и явки» предложено штрафовать должностных лиц — до 80 тысяч рублей, юридических — до 500 тысяч рублей.
В статье «Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет» штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей.
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