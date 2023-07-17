Возрастное ограничение 18+
Комитет ГД одобрил поправки о штрафах за неявку в военкомат и несообщение о переезде
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Комитет Госдумы по госстроительству одобрил ко второму чтению поправки, которые повышают штрафы за неявку в военкомат.
Также штрафы увеличиваются за несообщение о переезде, смене места работы и т.п., пишут РИА Новости.
Так, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины штраф предлагается повысить до 40-50 тысяч рублей (ранее за это наказывали штрафом до трех тысяч рублей).
За несообщение в военный комиссариат о переезде, изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности предлагается штраф в 10-20 тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
С трех до 25 тысяч рублей предлагается увеличить штрафы за уклонение от медицинского обследования.
За «умышленные порчу или утрату документов воинского учета» штрафы также предлагается повысить до 25 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты предлагают ввести новую статью «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». Так, за «неоказание содействия организации оповещения и явки» предлагают штрафовать должностных лиц — до 80 тысяч рублей, юридических — до 500 тысяч рублей.
В статье «Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет» штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты предлагают увеличить штрафы «за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей». Для граждан — до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч рублей.
Напомним, что по закону «военно-транспортная обязанность» в РФ распространяется на органы власти и организации, которые обеспечивают работу транспортных средств (например, аэропорты, нефтебазы, заправки и т.п.), а также на граждан — владельцев транспортных средств. Такая обязанность устанавливается «в период мобилизации и в военное время» для обеспечения ВС.
Также штрафы увеличиваются за несообщение о переезде, смене места работы и т.п., пишут РИА Новости.
Так, за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины штраф предлагается повысить до 40-50 тысяч рублей (ранее за это наказывали штрафом до трех тысяч рублей).
За несообщение в военный комиссариат о переезде, изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности предлагается штраф в 10-20 тысяч рублей (ранее – до трех тысяч рублей).
С трех до 25 тысяч рублей предлагается увеличить штрафы за уклонение от медицинского обследования.
За «умышленные порчу или утрату документов воинского учета» штрафы также предлагается повысить до 25 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты предлагают ввести новую статью «Неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации». Так, за «неоказание содействия организации оповещения и явки» предлагают штрафовать должностных лиц — до 80 тысяч рублей, юридических — до 500 тысяч рублей.
В статье «Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет» штрафы увеличиваются до 400 тысяч рублей.
Кроме того, депутаты предлагают увеличить штрафы «за неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей». Для граждан — до 25 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юрлиц – до 400 тысяч рублей.
Напомним, что по закону «военно-транспортная обязанность» в РФ распространяется на органы власти и организации, которые обеспечивают работу транспортных средств (например, аэропорты, нефтебазы, заправки и т.п.), а также на граждан — владельцев транспортных средств. Такая обязанность устанавливается «в период мобилизации и в военное время» для обеспечения ВС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».